Бойцовский петух убил офицера филиппинской полиции

На Филиппинах офицер полиции погиб из-за петуха во время рейда на незаконные петушиные бои в провинции Северный Самар. Об этом сообщает ВВС.

Петух, к лапе которого была прикреплена бойцовская шпора, сначала ранил лейтенанта полиции. Лезвие рассекло ему левое бедро, перерезав артерию. По дороге в больницу полицейский умер.

Петушиные бои - кровавый вид спорта, зрители ставят деньги на исход боя между двумя птицами, которые часто сражаются до смерти.

На Филиппинах петушиные бои популярны и до пандемии были разрешены, однако только в лицензированных кабинах по воскресеньям и официальным праздникам, а также во время местных праздников, которые длятся максимум три дня. Во время эпидемии коронавируса бои запретили.