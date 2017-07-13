Бойцы Харьковской области объявили голодовку из-за решения командира

13 июля 2017 г. 15:25
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12 июля на полигоне в Харьковской области более 20 бойцов-добровольцев объявили голодовку из-за решения командира 54-й отдельной механизированной бригады об их переводе в другие воинские части. Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Яна Червоная.

По ее словам, командование бригады ссылается на рапорты военнослужащих, однако никто из них не собирался менять бригаду и не подавал соответствующих документов.

"После того, как нас раскидали внутри бригады, было обращение к комбригу объединить нас в одну роту. Комбриг решил, что слаженное подразделение с мотивированными бойцами не нужно боевой бригаде. Перейти мы согласны только в 46 батальон "Донбас-Украина" и просим нас отдать под командование хорошего командира, которому доверяем, который всегда ставил именно на добровольцев, которых уничтожают путем разделов и переводов",  - пишет Яна Червоная.

Командир 46-го батальона внес представление на перевод к нему в часть 32 экс-бойцов "Правого сектора", однако вместо этого руководство бригады выдало некоторым из них приказы о переводе в 17-ю, 53-ю, 92-ю и 93-ю бригады. При этом, считают участники голодовки, документы были оформлены с нарушениями, так как не соблюдены основания для перевода. Поэтому в дальнейшем они планируют привлечь командира бригады к ответственности.

Для выяснения причин голодовки в бригаду направили специальную комиссию в составе заместителя главы оперативного командования "Восток" и начальников управления по персоналу и работе с личным составом. На данный момент ревизоры находятся в части и устанавливает обстоятельства конфликта между бойцами и командиром.

"По результатам работы комиссии будет принято окончательное решение по перемещению личного состава бригады", - сообщается на официальной странице оперативного командования "Восток" в Facebook.

Связаться с руководством 54-й бригады нам не удалось - ни комбриг Алексей Майстренко, ни пресс-офицер воинской части не отвечают на телефонные звонки. По словам Яны Червоной, ранее полковник отдал приказ не допускать журналистов на территорию полигона.

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