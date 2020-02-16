Британию снова накрыл смертельный шторм, есть погибшие

16 февраля 2020 г. 14:24
Источник: РБК-Украина
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Британию накрыл мощный шторм "Деннис", который стал уже вторым за февраль и повлек гибель двух человек. Об этом сообщает DW.

По данным Британской метеорологической службы, мощный ураган, который принес с собой ветры и обильные осадки, бушует в стране с 15 февраля.

В связи с непогодой были отменены сотни рейсов, а движение поездов нарушено из-за наводнений.

Синоптики выдали более 250 предупреждений о возможных наводнениях в Англии, Шотландии и Уэльсе. В частности, из берегов может выйти река Нит, а в городе Понтипул уже разлилась река Тафф.

Отмечается, что за последние сутки в городе Тредегар выпало более 105 мм осадков, а в населенном пункте Абердарон зафиксировали скорость ветра до 146 км/час.

В регионах для помощи населению привлечены почти 150 военных и резервистов.

Кроме того, вчера на восточном побережье Британии в море нашли тела двух мужчин, которые утонули во время шторма.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 февраля, Британию охватил мощный шторм "Сиара", который повлек сотни наводнений и разрушения по всей стране.

Порывы ветра достигали 93 миль в час. Самый сильный ветер наблюдался в Уэльсе.

Жертвами урагана "Сиара" в Европе стали не менее 8 человек. В частности, один мужчина утонул в Швеции, в результате того, что лодка, на которой он плыл со знакомым по озеру Феген, перевернулась.

 

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