Бросил гранату в оппонента: мужчине грозит пожизненное лишение свободы

18 апреля 2019 г. 10:00
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Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, 36-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
36-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, инцидент произошел вечером 3 апреля. Во время ссоры мужчина  бросил в сторону своего оппонента гранату. Пострадавший успел забежать за дом, когда боеприпас взорвался.

С места происшествия изъяты фрагменты гранаты и направлены на экспертизу. Информация о происшествии была внесена в ЕРДР по ч.2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины.

Подозреваемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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