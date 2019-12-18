"Будете мешать - мы удалим вас, как зуб" Несколько сотен предпринимателей собрались под стенами мэрии, чтобы выразить протест против строительства дороги через рынок

Сотни предпринимателей торгового центра «Барабашово» в надежде, что городские власти все же услышат их мнение, сегодня в очередной раз вышли под стены мэрии. Таким образом выражают свой протест относительно намерения пробить дорогу, которая должна объединить центр города и Салтовку, через рынок. И вместе с этим, оставит без работы 10 тысяч предпринимателей.

Ирина Денисова, предприниматель ТЦ "Барабашово"

Люди, которые хотят торговать, платить налоги - вынуждены в который раз приходить сюда на сессию горсовета, под здание мэрии и требовать отстаивать свои права по защите своего конституционного права иметь право на труд

Предприниматели говорят, 12 гектаров земли, которые они фактически со свалки превратили в торговые объекты - у них сейчас отнимают. При этом им не предлагают альтернативу.

Руслан Гусейнов, предприниматель ТЦ "Барабашово"

Почему мы должны с годами насиженных мест просто по команде одного «феодала» просто разбегаться оттуда? Мы вложили туда непосильный свой труд, мы 15-20 лет находимся на данной территории

Судя по всему, мэр города из сессионного зала так и не услышал предпринимателей. Свое решение не изменил - дороге – быть, несмотря на протесты.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Мы её построим. А будете мішати, ми видалимо вас, як зуб. Знаєте, як зуби удаляют ... чи не знаєте, то пойдіте до зубного лікаря і попробуйте. Всё буде майже по закону, тільки в рамках діючого законодавства

В частности, депутаты неподконтрольных мэру фракций решили не участвовать в сессии. Говорят, вопросом пробивки дороги пора заниматься правоохранителям.

Виктор Ларченко, депутат "Наш Край"

Я хочу сказать, что там происходят очень нехорошие вещи, которые напоминают монополизацию торгового центра и смену собственника. Почему - этому есть простые объяснения. Речь идет о дороге, которую якобы, в первую очередь, но на самом деле там отменяются решения не связанные с дорогой

В администрации ТЦ уверены, строительство дороги - попытка рейдерского захвата рынка.

Сергей Зайцев, пресс-секретарь ТЦ "Барабашово"

Власть обязана услышать своих избирателей, власть обязана услышать харьковчан. И эта дорога - дорога через судьбы Харькова, через судьбы торгового центра, через судьбы десятков тысяч людей.

Такое пренебрежение мнением людей, по словам Зайцева, может подтолкнуть предпринимателей к более активным мерам по защите собственного бизнеса.