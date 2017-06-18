Бык убил известного испанского тореадора

Известный испанский тореадор Иван Фандино умер из-за ран, нанесенных быком во время корриды.

Об этом сообщил телеканал SkyNews.

Фандино выступал во французском городе Мон де Марсан недалеко от испанской границы. В ходе выступления он споткнулся о плащ. Раненый бык воспользовался ошибкой 36-летнего тореадора и проткнул его рогом в бок.

Фандино погрузили в "карету" скорой помощи и отвезли в больницу, но он умер по дороге. Как сообщил источник в больнице, перед смертью он перенес два сердечных приступа.

Фандино работал тореадором последние 12 лет.

Напомним, в июле прошлого года в городе Теруэль на востоке Испании впервые за 30 лет во время выступления бык убил тореадора - 29-летнего Виктора Баррио.

По данным BBC, в год в Испании проводится более двух тысяч боев быков, однако их число постепенно сокращается. Так, в 2010 году официальном корриду запретила Каталония.