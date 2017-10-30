"Был одет в синие шорты, зеленую футболку, белые кроссовки". Жуткое убийство маленького мальчика в Великом Бурлуке

Восьмилетнего Олежку в последний раз родные видели в Великом Бурлуке 3 сентября 2017 года. С того момента полиция начала поиски без вести пропавшего ребенка, а местные жители постоянно сообщали, что видели похожего по приметам мальчика в разных местах. Поиски продолжались два месяца. Тело ребенка обнаружили с признаками насильственной смерти. В тот же день личность злоумышленника, который совершил это страшное преступление, была установлено. Им оказался 48-летний местный житель, который признался в содеянном:

Сергей Чиж, начальника ГУНП в Харьковской области - начальник следственного управления

Підозрюваний місцевий житель, проходячи по кладовищу, побачив малолітнього хлопчика, який теж ходив по кладовищу брав цукерки і споживав їх. Він напоїв його спиртними напоями після чого дістав ніж і наніс близько 34 колото-різаних ран в спину даному хлопчику від яких останній помер на місці.

Во время следственного эксперимента задержанный хладнокровно с подробностями рассказал, как расправился с ребенком. Ему нравился вид крови, поэтому он наслаждался процессом:

Я йому налив, він пив випив, щось розказував, потім я предложил ще трошки випити, ну вже його розвозило, і мене розвезло, потом мене не стало устраивать, що він багато бере. Есть палка? Я так вдарив його поміж лопаток, оно половина только зайшла, я потом еще дальше до рукоятки, потом витягнув і кров пішла.

По словам инспектора ювенальной превенции Великобурлукского отдела полиции Сергея Терещенко, погибший мальчик рос в неполной семье, отец давно живет отдельно. Он и еще двое его братьев воспитывались в Купянской школе-интернате, мать к своим обязанностям относилась поверхностно:

Сергей Терещенко, инспектор ювенальной превенции Великобурлуцкого ОП

Мати працює в місцевій лікарні смт Великий Бурлук, спиртними напоями не зловживає, але плохо займалась воспітанием дітей своїх.

Уже известно, что человек, совершивший убийство, был на учете в психиатрическом диспансере. Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.