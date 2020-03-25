Бывшего министра иностранных дел Украины подозревают в убийстве

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве Сергея Старицкого. Об этом сообщает со ссылкой на Facebook замглавы МВД Антона Геращенко. По его словам, Кожара задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве.

"Сейчас его доставляют в суд для избрания меры пресечения", - отметил Геращенко.

Напомним, вечером 21 февраля в доме Кожары, в селе Чайки под Киевом, погиб предприниматель Сергей Старицкий. В полиции тогда сообщали, что Старицкий приехал в гости к Кожаре. Сначала рассматривалась версия о самоубийстве: предприниматель якобы сам выстрелил себе в голову когда хозяева дома находились в других комнатах.

На месте происшествия правоохранители нашли пистолет Jericho 941 PSL, патроны к нему и гильзу. Наградной пистолет был зарегистрирован на Кожару.