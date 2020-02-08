Бывшие полицейские зарабатывали на производстве и продаже наркотиков

Как сообщают в пресс-центре СБУ, бывшие правоохранители на окраине Обухова создали нарколабораторию в промышленном помещении, где изготавливали до 5 килограммов метадона и до 10 кг амфетамина в месяц. Наркотики злоумышленники сбывали по всей Украине.

В ходе обысков сотрудники спецслужбы обнаружили и изъяли более 2 кг метадона в твердом и 4,7 кг в жидком состоянии, а также 3,5 кг амфетамина. Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке составляет около 5 млн гривен.

"Сотрудники спецслужбы задержали в нарколаборатории, согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса, трех участников группировки. Среди них двое организаторов - бывших полицейских", - рассказали в СБУ.

В настоящее время продолжается досудебное следствие по ст. 207 Уголовного кодекса, решается вопрос об объявлении подозрения задержанным и избрании меры пресечения. Следственные действия для привлечения к ответственности других возможных участников продолжаются.