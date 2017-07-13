Бывший сотрудник полиции руководил преступной группировкой, которая грабила и похищала людей

Сотрудники полиции Харьковской области обезвредили преступную организацию в составе шести человек под руководством бывшего оперуполномоченного по особо важным делам управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Харьковской области и бывшего начальника сектора аналитической разведки указанного управления.

Указанные лица в течение ноября 2015 - март 2016 совершали на территории г.. Харькова разбойные нападения, также похищали потерпевших и применяли физическое насилие.

Участники преступной организации завладели денежными средствами потерпевших на сумму 73 тыс долл США, 4 тыс евро, 182 тыс грн и другим имуществом.

Указанные лица подозреваются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч.ч. 2, 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 3 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 187 (разбой) УК Украины.

Организаторам преступной группировки избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Справка: за совершение указанных преступлений им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до пятнадцати лет с конфискацией имущества.