Бывший военный поджег себя у здания Минобороны в Киеве

Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины Сергей Ульянов поджег себя у здания Министерства обороны.

Об этом сообщает InfoResist, ссылаясь на информацию командования Сил специальных операций ВСУ.

Ему пытались помешать поджечь себя, но мужчина смог вырваться.

Экс-военный облил себя жидкостью и поднес огонь, однако его оперативно повалили на землю и потушили. Экс-военному оказали медицинскую помощь.

Отмечается, что таким способом мужчина решил оказать влияние на суд.

Он ранее служил в комендантском взводе одной из воинских частей. В сентябре 2017 года военного уволили.

В пресс-службе командования отметили, что экс-военный после увольнения решил судиться с Минобороны и уже проиграл два иска.

"Ульянов после увольнения со службы решил судиться с ведомством. Два судебных заседания он проиграл. Сейчас идет судебный процесс по третьему иску, на который он систематически не появляется. Таким образом, требования гражданина Ульянова С.В. перешли в судебную плоскость, и уже не в компетенции командования ССО", - сообщил начальник пресс-службы Алексей Никифоров.

Никифоров предполагает, что самоподжог мужчины является еще одной попыткой повлиять на решение суда.

В командовании сообщили, что это не первая угроза экс-военного себя сжечь. В июне мужчина обратился на горячую линию Минобороны и предупредил об акции под зданием ведомства, а позже зарегистрировал в КГГА новую акцию самосожжения у здания посольства США.

Сам же экс-военный в своем Facebook подчеркивал незаконность увольнения из рядов ВСУ.

По его словам, командование пытается уйти от ответственности.