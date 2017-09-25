Человеческие кости под бетонным полом. Страшную находку обнаружили на Холодной Горе

Холодногорский район, улица Верхнегиевская. Именно здесь, на днях, собственник частного дома, обнаружил в своем гаража человеческие останки.

Этот дом сменил владельца несколько лет назад. Жена и дети нового хозяина пока живут на съемной квартире, а мужчина приводил в порядок покупку. Накануне, занялся ремонтом канализации. Трубы проходят, в том числе и под гаражом, на глубине около метра. Но когда рабочие вскрыли бетонный, мол, наткнулись на человеческие кости. На место сразу же вызвали полицию, а затем и оперативно-следственную бригаду местного райотдела. Хозяин дома от общения с журналистами на камеру категорически отказался. Соседи тоже не готовы показывать свои лица, но на условиях анонимности рассказали, что бывший владелец участка находится в розыске.

Значит, там было СТО. Что происходило на СТО, в принципе, остается только загадкой и человек манипулировал как-то деньгами. Постоянно какие-то были, приезжали люди, странные приезжали люди. Что там происходило непонятно. В итоге человек пропал, после этого много раз, ну как много, ну несколько раз приезжали к нему с обыском. Что искали кого искали, зачем искали непонятно, но ничего не находили и уезжали. Человек заложил дом, какая-то махинация произошла, но он его заложил в два раза дороже, чем он стоил. После этого он пропали дом, выставили на торги.

По словам соседей, которые присутствовали при извлечении останков, эксперты обнаружили у погибшего следы ножевых ранений. Но в Холодногорском отделе полиции это происшествие комментировать не стали. Вопросы журналистов - установлена ли личность погибшего и действительно ли прежний владелец находится в розыске, остались без ответов. Известно только, что по данному факту материал был внесен в ЕРДР по статье "умышленное убийство". Кости убитого, его одежда и образцы бетона были отправлены на экспертизу.