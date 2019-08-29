 

Через Гоптовку на автомобиле прорывался россиянин: нарушителя остановили

29 августа 2019 г. 13:57
1 просмотр

Вчера в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники задержали россиянина, который на автомобиле прорывался через границу в Украину.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, гражданин РФ 1993 года рождения следовал в Украину на автомобиле «Форд».

Во время прохождения пограничного контроля мужчина не смог подтвердить цель запланированной поездки и наличие достаточного финансового обеспечения на период запланированного пребывания в Украине.

В связи с этим правоохранители решили отказать ему во въезде в Украину. Как только мужчина это услышал, сразу завел автомобиль и, увеличивая скорость, направил его в направлении выезда из пункта пропуска.

Чтобы не допустить прорыва, пограничники развернули устройства для принудительной остановки транспортных средств. На место происшествия прибыла группа реагирования. На выезде из пункта пропуска автомобиль остановили, а правонарушителя задержали.

Теперь дальнейшую судьбу нарушителя решит суд.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины, злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего Госпогранслужбы Украины, нарушение режима в пункте пропуска, мужчине грозит административная ответственность и запрет въезда в Украину.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.