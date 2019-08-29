Через Гоптовку на автомобиле прорывался россиянин: нарушителя остановили

Вчера в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники задержали россиянина, который на автомобиле прорывался через границу в Украину.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, гражданин РФ 1993 года рождения следовал в Украину на автомобиле «Форд».

Во время прохождения пограничного контроля мужчина не смог подтвердить цель запланированной поездки и наличие достаточного финансового обеспечения на период запланированного пребывания в Украине.

В связи с этим правоохранители решили отказать ему во въезде в Украину. Как только мужчина это услышал, сразу завел автомобиль и, увеличивая скорость, направил его в направлении выезда из пункта пропуска.

Чтобы не допустить прорыва, пограничники развернули устройства для принудительной остановки транспортных средств. На место происшествия прибыла группа реагирования. На выезде из пункта пропуска автомобиль остановили, а правонарушителя задержали.

Теперь дальнейшую судьбу нарушителя решит суд.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины, злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего Госпогранслужбы Украины, нарушение режима в пункте пропуска, мужчине грозит административная ответственность и запрет въезда в Украину.