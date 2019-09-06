Через границу на Харьковщине пытался попасть в Украину нелегал из РФ

5 сентября на Харьковщине пограничники задержали нарушителя границы.
Об этом сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ.
Ночью, с помощью камер видеонаблюдения, дежурный пограничник увидел, что из России в Украину пешком пытается пробраться неизвестный.
На указанное направление выдвинулся пограничный наряд, который вскоре задержал нарушителя.
Им оказался гражданин России, 1975 года рождения. Он пытался незаконно пересечь государственную границу Украины в районе населенного пункта Казачья Лопань.
Сейчас продолжаются мероприятия по установлению обстоятельств правонарушения. За попытку незаконного пересечения границы задержанному грозит административная ответственность. Его дальнейшую судьбу решит суд.