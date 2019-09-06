Через границу на Харьковщине пытался попасть в Украину нелегал из РФ

5 сентября на Харьковщине пограничники задержали нарушителя границы.

Об этом сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ.

Ночью, с помощью камер видеонаблюдения, дежурный пограничник увидел, что из России в Украину пешком пытается пробраться неизвестный.

На указанное направление выдвинулся пограничный наряд, который вскоре задержал нарушителя.

Им оказался гражданин России, 1975 года рождения. Он пытался незаконно пересечь государственную границу Украины в районе населенного пункта Казачья Лопань.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению обстоятельств правонарушения. За попытку незаконного пересечения границы задержанному грозит административная ответственность. Его дальнейшую судьбу решит суд.