 

Через границу на Харьковщине пытался попасть в Украину нелегал из РФ

06 сентября 2019 г. 10:48
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5 сентября на Харьковщине пограничники задержали нарушителя границы.

Об этом сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ.

Ночью, с помощью камер видеонаблюдения, дежурный пограничник увидел, что из России в Украину пешком пытается пробраться неизвестный.

На указанное направление выдвинулся пограничный наряд, который вскоре задержал нарушителя.

Им оказался гражданин России, 1975 года рождения. Он пытался незаконно пересечь государственную границу Украины в районе населенного пункта Казачья Лопань.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению обстоятельств правонарушения. За попытку незаконного пересечения границы задержанному грозит административная ответственность. Его дальнейшую судьбу решит суд.

 

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