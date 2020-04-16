Чернобыль опять горит

Сегодня, 16 апреля, в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции снова вспыхнул пожар. Об этом сообщил в Facebook член общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

"Возобновились пожары в Чернобыльской зоне. Песчаная буря 16.04 раздувает очаги тления к открытому огню во многих местах. Очень надеюсь, что на этот раз будет уже мгновенная реакция государства, без задержки", - написал Емельяненко.

По его словам, пожар возник возле села Корогод.

Напомним, пожар в зоне отчуждения возник 4 апреля, а потушили его через 10 дней. Огонь успел подойти на расстояние около 500 метров к промплощадке нового безопасного конфайнмента (НБК) Чернобыльской АЭС.