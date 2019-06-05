«Черным риелторам» грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией (фото)

Злоумышленники в период с 2016 по 2019 годы, действуя по предварительному сговору с частными нотариусами городского нотариального округа и государственными регистраторами, мошенническим путем завладевали недвижимостью на сумму более 5 миллионов гривен.

Как сообщили в пресс-службе харьковской полиции, организовал преступную схему ранее судимый харьковчанин, который привлек к деятельности группы еще трех человек. Установлено 10 эпизодов незаконного завладения недвижимостью участниками преступной группы.

Так, они подделывали доверенности на распоряжение имуществом и договора купли-продажи квартир от имени умерших. Подыскивали недвижимость, владельцы которой умерли и, используя поддельную правоустанавливающую документацию, продавали покупателям квартиры от имени ложных владельцев. Мужчины подыскивали людей, которые за деньги соглашались выдавать себя за владельцев квартир по поддельным документам.

В ходе проведения специальной операции по разоблачению членов группы 5 июня детективами проведено пять одновременных обысков по местам проживания фигурантов. Обнаружены и изъяты поддельные документы и цифровая техника, на которой они изготавливались, паспорта умерших, носители информации и деньги.

Всем мошенникам от 35 до 40 лет вручены письменные уведомления о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается.