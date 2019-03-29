"Черный" лесоруб нанес государству убытков на 130 тысяч гривен

29 марта 2019 г. 13:31
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Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, 50-летний мужчина в феврале 2017 года без разрешительных документов спилил 49 ясеней и 43 дубы.

В результате незаконной вырубки государству был нанесен ущерб на сумму 130 тысяч гривен.

В декабре прошлого года приговором Великобурлукского райсуда мужчину приговорили к 2 годам ограничения свободы с назначением испытательного срока на два года.

Вместе с тем гражданского иска о возмещении  убытков в суд подано не было. С целью наполнения государственного бюджета, прокуратура обратилась с соответствующим иском в суд.

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