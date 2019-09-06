 

Четверо харьковчан напали на полицейских, охранявших семью бизнесменов

06 сентября 2019 г. 17:55
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Полицейские, охранявшие семью бизнесменов, вчера, 5 сентября, подверглись нападению со стороны четверых агрессивно настроенных мужчин.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Четырем жителям Харькова, угрожавших полицейским при исполнении ими служебных обязанностей, утверждено подозрение по ч. 1 ст. 345 УК Украины.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, полицейские обеспечивали охрану семьи предпринимателей. Они являются потерпевшими в уголовном производстве о вымогательстве. Поскольку в ходе расследования собраны доказательства о реальной угрозе жизни и здоровью супругов, то, согласно закону, им предоставили государственную охрану.

Вчера, когда семья собиралась на работу, возле дома их ждала группа агрессивно настроенных мужчин. Последние попытались прорваться к супругам мимо правоохранителей якобы для решения каких-то «дел». 

Конечно же, их не пустили, и тогда злоумышленники начали угрожать сотрудникам спецподразделения. Мужчины фотографировали полицейских на мобильный и запугивали, что теперь, имея их фото, они легко найдут их близких для физической расправы над ними.

Охранники вызвали подмогу. Вместе с коллегами посадили предпринимателей в машину и покинули место происшествия. Однако нарушители продолжили преследовать правоохранителей  уже на автомобиле.  

Конфликт продолжился у офиса бизнесменов. Опять были угрозы жизни и здоровью правоохранителей и попытки «пообщаться» с подзащитными. 

В конце концов полицейские остановили противоправные действия мужчин и задержали четырех агрессоров.

Прокуратура готовит ходатайство об избрании им меры пресечения.

 

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