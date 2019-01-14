Четверо погибли, девять пострадали. Кровавая авария на 541 на автотрассе "Харьков - Довжанский"

Авария произошла рано утром на 541 километре автодороги «Киев-Харьков-Довжанский».

Трасса скользкая, как рассказали эксперты, водитель автомобиля «Хюндай Акцент», скорее всего, попал на дороге на лед, в результате чего его начало крутить, и он врезался в правый бок маршрутного такси «Рено Мастер». Маршрутка ехала с Луганской области из города Попасная в Харьков.

Все, кто был в «Хюндае» - это водитель и двое женщин-пассажиров - погибли на месте, еще одна погибшая - пассажир автомобиля «Рено Мастер».

Виктория тоже ехала в маршрутке, она получила черепно-мозговые травмы, ушибы и гематомы. Говорит, что всегда пользовалась этим перевозчиком, просто звонила и бронировала место.

В момент удара она спала

Виктория, пассажир автомобиля «Рено мастер»

Я билеты не покупала, просто знаю эту компанию - она занимается перевозками. Мне нравилось, что за один день можно туда и обратно съездить. Я проснулась, и мне показалось, что дверь открывают возле меня, и женщина стонала от боли. Водитель был прижат

Кроме Виктории, в больнице Харькова и Чугуева госпитализировали еще восемь пассажиров. Троих из них вырезали из искореженного микроавтобуса спасатели:

Сергей Водолажский, начальник караула части г.Чугуев

Женщину зажало между сидением и пассажирским, мы разжали сидения, в присутствии медиков, мы контролировали ее состояние, мы ее разжали и положили в карету скорой помощи, одного человека мы доставали, остальных - они сами с нашей небольшой помощью

В Чугуевской районной больнице пациентов с автоаварии встречали три бригады медиков. Как рассказал главный врач Вячеслав Грушка, к ним доставили семерых травмированных. Двое пассажиров маршрутки находятся в реанимации - в тяжелом состоянии. Какие именно травмы диагностировали у пациентов, Грушка не уточняет. Говорит, что их готовят к операциям:

Вячеслав Грушка, директор Чугуевской ЦРБ

Два пациента - в тяжелом состоянии, со множеством переломов конечностей, ушибами грудной клетки четверо больных госпитализированы, два из них - в реанимации, остальные - по профилям, где им оказывается помощь. В настоящее время жизнь вне угрозы пациентов

В Харькове в больнице скорой и неотложной помощи находятся еще две травмированные женщины, одну из них также оперируют.

В полиции уже открыли уголовное производство по ч .3 статья 286 Уголовного кодекса Украины-«нарушение правил безопасности дорожного движения».

Алексей Маник, начальник отдела СУ ГУНП в Харьковской области

Огляд місця події триває, крім того, поліцейські встановлють усі обставини аварії та особи потерпілих в ДТП. Крім того, проводиться огляд проїжджої частини та дорожнього покриття. Інформація про даний факт внесена до Єдиного реєстру досудових розлідувань за ч3. ст 286 ККУ, а саме: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортири засобами.

Следственные действия продолжаются.