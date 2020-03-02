Четверо погибших. Легковушка влетела в КамАЗ. Подробности

Это кадры жуткой аварии на трассе «Чугуев-Меловое». Сегодня около шести утра дорогу здесь не поделили «КамАЗ» и «Lanos». От полученных травм прямо на месте погибли два пассажиров легковушки и её 22-летний водитель. Третьего пассажира медикам удалось довезти до больницы, но спасти ему жизнь так и не смогли. Он также вскоре умер.

Александр Ельников, следователь отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта

Автомобіль Deo «Lanos» рухався зі сторони міста Харкова в сторону міста Куп'янска в цей час з прилеглої території автомобіль «КамАЗ» з полупричепом рушив з місця виконуючи маневр повороту ліворуч внаслідок чого відбулося зіткнення. Водій «КамАЗу» пошкоджень не отримав, пройшов медичне обстеження на наявність алкоголю, результати очікуємо.

Сейчас продолжается досудебное следствие, полицейские решают вопрос о задержании водителя КамАЗа, его водительское удостоверение изъято, а «КамАЗ» увезен на штрафплощадку. Другая авария с пострадавшими произошла утром на Салтовском шоссе водитель «ВАЗа» наехал на опору электросети. Его с места аварии забрала карета скорой помощи.

Дмитрий Гайдук, инспектор УПП в Харьковской области

За минулі вихідні патрульні поліцейські опрацювали 12481 виклик на спецлінію 102 виїхали на 30 дорожньо-транспортних пригод з яких три з травмованими склали 28 адміністративних матеріалів за керування транспортними засобами у стані сп'яніння.

Так в целом за прошлый уикенд патрульными было составлено почти 800 постановлений за нарушение правил дорожного движения.