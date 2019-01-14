Четверо погибших - столкновение легковушки и микроавтобуса под Чугуевом

14 января 2019 г. 10:23
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Сегодня около 8 утра на трассе в районе Чугуева столкнулись микроавтобус Renault Master и легковой Hyundai Accent - в результате четыре человека погибли, 11 получили травмы различной степени тяжести. 

По предварительной иннформации, детей в числе погибших нет.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, по предварительной информации, трое погибших из авто Hyundai, один - из Renault . Возраст и состояние пострадавших из микроавтобуса уточняются. 

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 14 января в 8:01 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 541-м километре автодороги «Киев-Харьков-Довжанский» возле села Коробочкино Чугуевского района.

В результате столкновения на месте погибли сразу 4 человека, трое из которых - водитель и пассажиры легковушки.

Еще девять были госпитализированы в больницы Харькова и Чугуева.

Троих из них вытащили из искореженного результате ДТП микроавтобуса спасатели: двух удалось извлечь, не применяя специальный гидравлический инструмент, но одну женщину-пассажира Renault, которую сильно зажало, пришлось вырезать.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

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