Четверо пострадавших: на окружной Волга легла на крышу

Сегодня утром около 07:45 на трассе Харьков-Волчанск в районе поселка Слободское столкнулись ГАЗ 2402 и Peugeot 405: госпитализированы четыре человека.

По данным отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что Волга выезжала со второстепенной дороги со стороны поселка Слободское в направлении Харькова, Peugeot ехал по главной дороге в сторону Волчанска.

В результате столкновения Волга перевернулась. Травмы различной степени тяжести получили 50-летний водитель Волги, 32-летний водитель Peugeot и его 34-х и 35-летний пассажиры. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Обстоятельства столкновения устанавливала следственно-оперативная группа.