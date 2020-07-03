Четверо пострадавших: на окружной Волга легла на крышу

03 июля 2020 г. 13:34
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Сегодня утром около 07:45 на трассе Харьков-Волчанск в районе поселка Слободское столкнулись ГАЗ 2402 и Peugeot 405: госпитализированы четыре человека.

По данным отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что Волга выезжала со второстепенной дороги со стороны поселка Слободское в направлении Харькова, Peugeot ехал по главной дороге в сторону Волчанска.

В результате столкновения Волга перевернулась. Травмы различной степени тяжести получили 50-летний водитель Волги, 32-летний водитель  Peugeot и его 34-х и 35-летний пассажиры. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Обстоятельства столкновения устанавливала следственно-оперативная группа.

 

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