Четвертая ночь протеста в Беларуси: задержаны 700 человек

Министерство внутренних дел Беларуси сообщило о задержании 700 человек в массовых акциях в ночь с 12 на 13 августа.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси

"За участие в несанкционированных массовых мероприятиях с 12 на 13 августа задержаны около 700 человек. Беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким. Всего в результате противоправных действий граждан 9-13 августа пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы", - сказано в сообщении.

Также в МВД страны сообщили о том, что в Минске "фиксировались факты и попытки перекрытия проезжей части проспекта Независимости в районе ЦУМа, в микрорайонах "Малиновка" и "Серебрянка", по улице Сурганова".

Кроме того, в Минске и в Барановичах "были совершены умышленные наезды автомобилями на сотрудников ГАИ".

Отмечается, что для остановки "нарушителей" правоохранители использовали оружие.

Сотрудники ОМОН задержали в Минске двух молодых людей 18 и 19 лет, которые наполняли бутылки зажигательной смесью.

Таким образом, по состоянию на 13 августа в Беларуси задержали 6700 человек.

Так, 10 августа МВД Беларуси сообщало о задержании около 3 тысяч протестующих. 11 августа – уже о более 2 тысяч, 12 августа - около 1 тысячи задержанных.

Сейчас местные СМИ сообщают, что многих задержанных отпускают из изоляторов.

Якобы в некоторых СИЗО уже не хватает места для новых задержанных.

Отмечается, что некоторых протестующих отпустят через 9 дней с момента задержания, а некоторых - через 3.

Напомним, в Беларуси после задержания силовиками скончался 25-летний житель Гомеля.

Ранее МВД Беларуси подтвердило смерть 10 августа вечером протестующего в Минске. Он погиб от взрыва. МВД утверждает, что это взорвалось самодельное устройство, которое мужчина хотел бросить в силовиков.

Однако присутствующие журналисты отмечают, что в то время силовики стреляли в сторону демонстрантов шумовыми гранатами.