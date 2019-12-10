Четыре часа пожарные тушили дом в Харьковском районе

10 декабря 2019 г. 12:00
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По данным пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской области, 9 декабря в 18:18 спасателям поступило сообщение о пожаре, который произошел в частном жилом доме на ул. Молодежной поселка Хорошево Харьковского района.

На ликвидацию пожара были направлены два отделения 11-й пожарно-спасательной части города Харькова и спасателей местной пожарной команды Васищевского поселкового совета.

На момент прибытия пожарных огнем были охвачены деревянные конструкции крыши и перекрытия дома.

Площадь пожара составляла 100 м.кв. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания на сжатом воздухе.

В 18:57 пожар был локализован, а в 22:10 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

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