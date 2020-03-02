Четыре человека погибли в столкновении грузовика и легковушки в Купянске

Накануне около 6 утра на трассе Чугуев-Меловое на въезде в Купянск столкнулись Камаз и Деу Ланос: четыре человека погибли.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, от полученных травм на месте скончались 22-летний водитель легкового авто и двое его пассажиров - 24-х и 44-х летняя женщины. Еще один пассажир Деу, 47-летний мужчина, был госпитализирован и умер в больнице.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 УК Украины. Решается вопрос о задержании 36-летнего водителя грузового авто в порядке ст.208 КПК Украины.

Обстоятельства устанавливаются.