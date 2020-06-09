Четыре человека пострадали в ДТП на проспекте Победы

Накануне в 21:50 на проспекте Победы, 64 автомобиль Mercedes C63 AMG врезался в Chevrolet Nubira и Mercedes E220: четыре человека получили травмы.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 61-летний водитель Mercedes C63 AMG проигнорировал сигнал светофора и врезался в остановившиеся перед ним на красный свет автомобили.

Травмы в результате ДТП получили 53-летний водитель Chevrolet и его 23 и 22-летние спутники, а также 16-летняя пассажирка Mercedes-Benz E220. Как сообщили в полиции, после осмотра в больнице пострадавшие были отпущены домой.

Виновник ДТП от прохождения теста на алкоголь на месте отказался. Мужчина был доставлен в больницу, но, как сообщают в соцсетях, вел себя там неадекватно и тест на алкоголь так и не прошел.