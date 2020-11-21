Четыре человека пострадали в ДТП под Изюмом

21 ноября 2020 г. 20:34
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Сегодня в 15:30 на трассе Киев-Харьков-Довжанский в районе поселка Забавное в Изюмском районе не разминулись автомобили Opel Omega и Лада Калина.

По данным полиции, 37-летний водитель Opel, выезжая со второстепенной дороги, не убедился в безопасности маневра и выехал на перекресток, где и произошло столкновение с ВАЗ, двигавшимся со стороны Харькова.

Водитель и пассажиры автомобилей получили травмы различной степени тяжести. В больницу были доставлены четверо пострадавших, сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области.

Информация зарегистрирована в Изюмском ОП.

 

 

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