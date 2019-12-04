Четыре человека пострадали в ДТП в Купянском районе: одного пассажира из авто доставали спасатели

Накануне в 16:20 в поселке Кругляковка Купянского района столкнулись автомобили Нива и Камаз: пострадали четыре человека.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области, до прибытия на место спасателей водителю Нивы и двоим пассажирам помогли выбраться из машины сотрудники полиции и медики. Мужчину, сидевшего на переднем пассажирском сидении, пришлось доставать сотрудникам ГСЧС, так как в авто заклинило дверь.

С места аварии пострадавших доставили в больницу. В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.