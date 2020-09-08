Четыре человека пострадали в ДТП в районе Чугева: полиция ищет свидетелей

08 сентября 2020 г. 18:08
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Авария, в которой пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, произошла в Чугуевском районе 5 сентября – в 14:50 на трассе между поселками Михайловка и Ивановка столкнулись автомобили Lexus RX 350 и Деу Сенс.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, 55-летний водитель Lexus выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с Деу.

36-летняя женщина, управлявшая Деу, и двое ее 15-летних пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Медпомощь также потребовалась водителю Lexus.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.286 УК Украины. Свидетелей ДТП правоохранители просят сообщить информацию в Чугуевский ОП (следователь Владислав Козявин) по телефону +380635289208, 102 либо другим удобным способом.

 

 

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