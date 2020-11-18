Четыре человека пострадали в ДТП в районе Краснопавловки

Сегодня около 10:20 на трассе в районе поселка Краснопавловка Лозовского района не разминулись Toyota и ВАЗ: травмы получили три человека.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, на перекрестке 41-летний водитель Toyota проигнорировал требования дорожных знаков и не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ, который от удара вылетел с проезжей части.

Травмы в результате аварии получили водитель ВАЗ и трое его пассажиров: 65-летний мужчина, а также 21, 27 и 45-летняя женщины были доставлены в больницу.

Решается вопрос о внесении информации в ЕРДР по ч.1 ст.286 УК Украины.