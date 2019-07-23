 

Четырехлетний мальчик и молодой мужчина погибли в ДТП в Богодухове

23 июля 2019 г. 13:23
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Накануне в 23:50 на трассе Харьков-Ахтырка в Богодухове столкнулись Opel Astra и ВАЗ 2107 − 25-лений мужчина и 4-летний мальчик в результате ДТП погибли, трое пострадавших госпитализированы. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГКНП Харьковской области, 34-летний водитель ВАЗ 2107 во время разворота через слошную линию дорожной разметки допустил столкновение с двигавшемся во встречном направлении автомобилем Opel (водителю 52 года). 

Травмы в результате ДТП получили два пассажира Opel, женщины 28 и 35 лет. Пострадали также 34-летний водитель и два пассажира ВАЗ: 25-летний мужчина и 4-летний мальчик. Все пострадавшие были доставлены в больницу, где от полученных травм 25-летний мужчина и ребенок скончались. 

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 УК Украины. Водитель ВАЗ задержанв порядке ст.208 КПК Украины. По предварительным данным, водитель ВАЗ управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Обстоятельства устанавливаются. 

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