Число жертв взрыва в Березовском выросло: в больнице умер один из пострадавших

29 октября 2020 г. 10:19
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Число жертв взрыва на Харьковщине возросло до трех. В больнице скончался один из пострадавших в результате взрыва на газораспределительном пункте в селе Березовское. Об этом сообщили в Харьковской больнице скорой и неотложной помощи.

Умершему был 61 год, его доставили в больницу с переломами и ожогами тела 80%.

Под наблюдением врачей на данный момент находится 7 пострадавших. Из них двое - в реанимации, состояние медики оценивают, как стабильно тяжелое.

Взрыв на газораспределительном пункте прозошел 28 октября.  Два человека погибли на месте. еще 9 человек пострадало. Один из пострадавших отказался от госпитализации, остальных доставили в больницу.

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