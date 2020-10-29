Число жертв взрыва в Березовском выросло: в больнице умер один из пострадавших

Число жертв взрыва на Харьковщине возросло до трех. В больнице скончался один из пострадавших в результате взрыва на газораспределительном пункте в селе Березовское. Об этом сообщили в Харьковской больнице скорой и неотложной помощи.

Умершему был 61 год, его доставили в больницу с переломами и ожогами тела 80%.

Под наблюдением врачей на данный момент находится 7 пострадавших. Из них двое - в реанимации, состояние медики оценивают, как стабильно тяжелое.

Взрыв на газораспределительном пункте прозошел 28 октября. Два человека погибли на месте. еще 9 человек пострадало. Один из пострадавших отказался от госпитализации, остальных доставили в больницу.