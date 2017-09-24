Число жертв землетрясения в Мексике выросло до 307 человек

Число жертв землетрясения в Мексике, которое произошло 19 сентября, возросло до 307 человек.

Об этом сообщил национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте в своем Twitter.

"Всего общее число погибших - 307 человек: 169 в городе Мехико, 73 в штате Морелос, 45 - в Пуэбле, 13 - в штате Мехико, 6 - в Герреро, 1 - в Оахаке", - написал Пуэнте.

Ранее сообщалось о 273 погибших.

Подземные толчки магнитудой 7,1 были зафиксированы 19 сентября в 98 км юго-западнее города Пуэбло-де-Сарагоса на юге Мексики. Затем произошло еще 11 подземных толчков магнитудой до 4,0. Землетрясение разрушило множество зданий, в результате многие мексиканцы остались без жилья, без электричества остались около 4 млн граждан страны.