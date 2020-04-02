ЧП на Харьковщине: мужчина с гранатой забаррикадировался в квартире и угрожал её взорвать

В Ковшаровке Купянского района Харьковской области накануне вечером, 1 апреля, произошло ЧП: один из местных жителей многоквартирного дома забаррикадировался в квартире и угрожал сожительнице и соседям гранатой.
Об этом сообщил глава Купянского горсовета Валерий Говоров на своей странице в Фейсбук.
По его словам, на место для проведения операции были вызваны сотрудники КОРД, проведено отключение газа и других коммуникаций.
Также из дома были эвакуированы люди.
Правоохранители злоумышленника задержали и обезвредили, обошлось без пострадавших.
Также Говоров опубликовал соответствующие фото с места происшествия.