ЧП на Харьковщине: мужчина с гранатой забаррикадировался в квартире и угрожал её взорвать

В Ковшаровке Купянского района Харьковской области накануне вечером, 1 апреля, произошло ЧП: один из местных жителей многоквартирного дома забаррикадировался в квартире и угрожал сожительнице и соседям гранатой.

Об этом сообщил глава Купянского горсовета Валерий Говоров на своей странице в Фейсбук.

По его словам, на место для проведения операции были вызваны сотрудники КОРД, проведено отключение газа и других коммуникаций.

Также из дома были эвакуированы люди.

Правоохранители злоумышленника задержали и обезвредили, обошлось без пострадавших.

Также Говоров опубликовал соответствующие фото с места происшествия.