ЧП на Львовщине: харьковчанин убил девушку

На Львовщине мужчина убил из огнестрельного оружия 22-летнюю девушку и ранил 42-летнего очевидца происшествия, когда тот пытался ей помочь.

На Львовщине мужчина убил из огнестрельного оружия 22-летнюю девушку и ранил 42-летнего очевидца происшествия, когда тот пытался ей помочь.

Как отметили в полиции, 1 марта около 21:25 на оперативную линию "102" поступило сообщение о том, что на улице Садовой в городе Обухов произошла стрельба, в результате чего были ранены два человека - молодая девушка и мужчина.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сотрудники управления уголовного розыска, Управление полиции охраны, патрульные полицейские, работники других служб и подразделений полиции Львовщины.

"Проведенными мероприятиями было установлено, что около 21:00 на улице Садовой в Пустомытах 56-летний житель Харьковской области выстрелил в голову своей знакомой, 22-летней жительнице города Яворов, а также ранил очевидца происшествия, который бросился на помощь девушке. Злоумышленник скрылся на микроавтобусе Volkswagen T5. На территории Львовской области введена полицейская операция, к розыску и задержанию злоумышленника задействованы работники всех без исключения подразделений полиции Львовщины, патрульные полицейские и сотрудники других служб", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Василий Виконский.

Как отмечается, в результате полученного ранения девушка скончалась по дороге в больницу в карете "скорой", а 42-летний житель Пустомытовского района с огнестрельным ранением грудной клетки был госпитализирован.

Вскоре в лесном массиве между селами Навария и Поршна Пустомытовского района полицейские обнаружили микроавтобус, на котором скрылся злоумышленник.

Следователи открыли уголовные производства по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) УК. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, - пожизненное лишение свободы.

"По подозрению в совершении убийства и покушении на убийство разыскивается Тур Виктор Васильевич, 1963 года рождения, житель Харьковской области. Приметы: рост около 170 см, шатен, носит бороду. Одет в длинную коричневую кожаную куртку, темно-синий свитер и темные брюки. всех, кто владеет информацией, которая поможет установить местонахождение злоумышленника, просим заявить о своем желании на оперативную линию "102". Разыскиваемый может быть вооружен!" - отметили также в полиции.