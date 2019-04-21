ЧП на Журавлевке: водолазы достали из воды тело утонувшего ребенка

21 апреля 2019 г. 12:59
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Ранее сообщалось, что вчера, 20 апреля, вечером на дамбе Журавлевского водохранилища утонул 8-летний ребенок.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сообщение о чрезвычайном происшествии на Журавлевской плотине, которая находится в Киевском районе города на ул. Шаляпина, 36, поступило спасателям в 17:42.

По предварительной информации стало известно, что восьмилетний мальчик вместе со своим девятилетним братом и 11-летним другом гуляли на подвесном мосту возле плотины.

Пытаясь набрать в емкость воду, младший ребенок поскользнулся на плите плотины и упал в воду. Дети стали кричать и звать на помощь.

Самостоятельно мальчик выплыть не смог и утонул.

Прибывшая на место происшествия ​​группа из 9 водолазов аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС обследовала дно водоема.

Тело погибшего мальчика обнаружили на расстоянии 10 м от берега.

Его достали из воды и передали сотрудникам полиции.

Сейчас окончательные обстоятельства трагедии выясняет следствие.

 

Видео: 

м.Харків: на Журавлівській греблі водолази вилучили з води тіло загиблого хлопчика

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