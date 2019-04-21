ЧП на Журавлевке: водолазы достали из воды тело утонувшего ребенка

Ранее сообщалось, что вчера, 20 апреля, вечером на дамбе Журавлевского водохранилища утонул 8-летний ребенок.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сообщение о чрезвычайном происшествии на Журавлевской плотине, которая находится в Киевском районе города на ул. Шаляпина, 36, поступило спасателям в 17:42.
По предварительной информации стало известно, что восьмилетний мальчик вместе со своим девятилетним братом и 11-летним другом гуляли на подвесном мосту возле плотины.
Пытаясь набрать в емкость воду, младший ребенок поскользнулся на плите плотины и упал в воду. Дети стали кричать и звать на помощь.
Самостоятельно мальчик выплыть не смог и утонул.
Прибывшая на место происшествия группа из 9 водолазов аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС обследовала дно водоема.
Тело погибшего мальчика обнаружили на расстоянии 10 м от берега.
Его достали из воды и передали сотрудникам полиции.
Сейчас окончательные обстоятельства трагедии выясняет следствие.