 

ЧП под Харьковом: женщина упала в колодец

08 сентября 2019 г. 16:52
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Сегодня, 8 сентября, в одном из сел Харьковской области произошло ЧП: 49-летняя женщина упала в колодец.

Об этом сообщили в Центре экстренной скорой помощи и медицины катастроф.

По данным медиков, сегодня в 8:56 в службу «103» поступил уличный вызов в село Караван Нововодолажского района.

Прибывшая на место происшествия бригада медиков скорой помощи выяснила, что женщина  упала в колодец по собственной неосторожности.

На помощь также призвали спасателей из ГСЧС.

Усилиями спасателей пострадавшую достали из колодца.

Женщина получила многочисленные травмы.

Пострадавшую доставили в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи.

 

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