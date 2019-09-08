ЧП под Харьковом: женщина упала в колодец

Сегодня, 8 сентября, в одном из сел Харьковской области произошло ЧП: 49-летняя женщина упала в колодец.

Об этом сообщили в Центре экстренной скорой помощи и медицины катастроф.

По данным медиков, сегодня в 8:56 в службу «103» поступил уличный вызов в село Караван Нововодолажского района.

Прибывшая на место происшествия бригада медиков скорой помощи выяснила, что женщина упала в колодец по собственной неосторожности.

На помощь также призвали спасателей из ГСЧС.

Усилиями спасателей пострадавшую достали из колодца.

Женщина получила многочисленные травмы.

Пострадавшую доставили в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи.