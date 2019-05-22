ЧП с коммунальщиками в Купянске: подробности от ГСЧС

22 мая 2019 г. 10:40
137 просмотров

21 мая в 15:57 поступило сообщение о том, что в колодце водоотведения в Купянске находятся рабочие коммунального предприятия «Купянский водоканал», которым нужна помощь.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области. 

По прибытию спасатели установили, что на дне канализационного колодца глубиной около 5,5 метров находятся трое людей без сознания. Кроме того, мужчины были без средств защиты органов дыхания и страховочных элементов. По внешним признакам было похоже, что люди получили отравления газами.

Для их спасения бойцы ГСЧС, вооружившись аппаратами защиты органов дыхания, спустились в колодец на спасательных веревках и по очереди с помощью этих же веревок и пожарных поясов вытащили 2-х пострадавших - 1966 и 1981 года рождения -  на поверхность, где их уже ждали врачи скорой помощи.

Третьего коммунальщика достать было сложнее. Его засосало в коллектор диаметром 800 мм. Поэтому сначала экскаваторщик снял верхний слой земли в стороне от колодца, а спасатели сделали отверстие в его бетонном кольце. Через это отверстие мужчину, 1980 года рождения, достали наружу. К сожалению врачи скорой лишь зафиксировали факт его смерти.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы. Спасенные находятся в реанимационном отделении Купянской городской больницы.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.