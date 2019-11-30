ЧП в гаражном кооперативе на Рогани: опубликовано видео момента взрыва

30 ноября 2019 г. 18:40
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В Сети опубликовано видео момента взрыва в гараже, который произошел  в гаражном кооперативе на Рогани сегодня утром.

Видео опубликовано на одном из Телеграмм-каналов.

Момент взрыва зафиксировала камера наружного наблюдения.

Напомним, взрыв в гараже, расположенном в гаражном кооперативе по улице Зеленодольской, произошел сегодня, 30 ноября, около 5:30.

В результате пожара взорвался газовый баллон и обрушились бетонные перекрытия. 

В гараже находился автомобиль «ВАЗ 2108». 

После локализации пожара под завалами спасатели обнаружили три обгоревших тела, два из которых находились в раздавленном сгоревшем автомобиле.

Как установили полицейские, погибшие - харьковчане в возрасте 36, 24 лет и 21 года. 

Предварительной причиной взрыва стала неисправность газового оборудования автомобиля. 

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». 

 

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