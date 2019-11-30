ЧП в гаражном кооперативе на Рогани: опубликовано видео момента взрыва

В Сети опубликовано видео момента взрыва в гараже, который произошел в гаражном кооперативе на Рогани сегодня утром.
Видео опубликовано на одном из Телеграмм-каналов.
Момент взрыва зафиксировала камера наружного наблюдения.
Напомним, взрыв в гараже, расположенном в гаражном кооперативе по улице Зеленодольской, произошел сегодня, 30 ноября, около 5:30.
В результате пожара взорвался газовый баллон и обрушились бетонные перекрытия.
В гараже находился автомобиль «ВАЗ 2108».
После локализации пожара под завалами спасатели обнаружили три обгоревших тела, два из которых находились в раздавленном сгоревшем автомобиле.
Как установили полицейские, погибшие - харьковчане в возрасте 36, 24 лет и 21 года.
Предварительной причиной взрыва стала неисправность газового оборудования автомобиля.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».