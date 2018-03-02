ЧП в харьковском метро: за день скончались два человека

Сегодня, 2 марта, в 07:51 на станции метро «Площадь Конституции» стало плохо 80-летнему мужчине. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена.

Приехавшие на вызов медики констатировали на месте смерть мужчины.

Второе ЧП произошло на станции «Исторический музей» - 45-летнему харьковчанину стало плохо.

«Бригаде скорой удалось вывести мужчину из состояния клинической смерти. Его доставили в реанимацию, где он и умер от сердечной недостаточности», - рассказали в пресс-службе метрополитена.