ЧП в парке Шевченко: на ребенка упала ветка

В парке Шевченко на 10-летнюю девочку упала ветка, когда она играла на детской площадке. Ребенка с телесными повреждениями доставили в больницу.

Сегодня, 9 июня в 13:50 в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение из службы «102» о том, что в парке на ребенка упала ветка. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции. Ребенка с травмой головы и позвоночника госпитализирован в больницу.

Информация о происшествии зарегистрирована в Шевченковском отделе полиции. Устанавливаются все обстоятельства.