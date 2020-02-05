ЧП в Турции: число жертв возросло

05 февраля 2020 г. 15:18
Источник: РБК-Украина
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Вследствие схода лавины в турецкой провинции Ван погибли по меньшей мере 21 человек. По словам губернатора региона Мехмета Эмин Билмеза погибли 8 жандармов, 3 охранника, 1 пожарный и 9 гражданских лиц. Он также сообщил, что под снегом еще могут находиться люди, поэтому поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в турецкой провинции Ван во время плохой погоды снежной волной накрыло микроавтобус и снегоуборочную машину, двигавшеюся по шоссе Ван-Бахчесарай. В результате схода лавины погибли пять человек. Еще двое считались пропавшими без вести.

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