Чрезвычайная пожарная опасность установится в ряде областей Украины

12 июня 2019 г. 11:07

В ближайшие днина всей территории Украины установится опасная погода.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По прогнозам Укргидрометцентра, 12-13 июня на Левобережье, Львовской, Одесской, 13 июня и в Кировоградской и Черкасской областях установится чрезвычайная - 5 класса - пожарная опасность, на остальной территории Украины будет преобладать высокая - 4 класса -  пожарная опасность.

14-17 июня по всей территории Украины будет преобладать чрезвычайная ) пожарная опасность.

Кроме того, 12-14 июня в северных и восточных районах страны установится пожарная опасность самого высокого класса. 

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