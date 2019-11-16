"Что, опять?" Как жители Балаклеи реагируют на взрывы в военной части

Взрывы в Балаклее. Двое военнослужащих погибли. Еще пятеро саперов получили травмы и ранения. Трагедия на Харьковщине случилась накануне во время утилизации боеприпасов. Государственное бюро расследований уже проводит досудебное расследование, квалификация - небрежное отношение к службе.

В больницу скорой неотложной помощи в Харьков доставили самых тяжелых пациентов: у одного из них – 60 % тела обожжено и перелом руки, второчу врачи сделали операцию и стабилизировали его состояние.

Галина Антиш спешит на территорию арсенала, ее дом находится в непосредственной близости к тому месту , где взрывались снаряды. Женщина признается: днем услышала взрывы и сразу запереживала, их было до десятка, а потом все стихло:

ГАЛИНА АНТИШ, жительница Балаклеи

Испугались, сердце заколотилось, бах! - раз, бах!- два, ну не знаю, три-четыре-пять. Мы начали обзванивать знакомых, что, где. И прекратилось. Дым от взрыва очень большой был. Как первые разы было, и сразу сердце «йок». Надо куда-то, что-то делать. ..

Юрий также живет на территории арсенала и он, в отличие от соседки, не испугался. Признается: взрывы были , но не такие сильные, как в 2017 году:

ЮРИЙ, житель Балаклеи

Взрывалось, бахкало там по мелочи, но не так, как в тот раз. Но люди уже собрались и пошли потихоньку.

Эвакуацию для местных жителей не объявили. Угрозы их жизни нет, утверждают военные. И скупо рассказывают подробности того, что произошло на территории военной части.

Была назначена плановая утилизация –так называемых остатков пороха от ракетных двигателей. Специальная саперная группа работала в котловане, но по невыясненным причинам произошла детонация:

Александр Мирун, заместитель начальника военной части А-1352

Елементи боєприпасів, які валяються, сапери проводять розчищення території, і все забране з розмінування вони звозять на безпечний кар’єр, який предназначений для тимчасового зберігання елементів, які в подальшому вивозяться на полігон для знищення. Вот там відбулося з незрозумілих питань…Це вже слідство встановить.

Двое саперов погибли сразу, еще пятерых забрали «скорые», троих транспортировали в Харьковскую больницу скорой неотложной помощи, позже одного раненого перевезли в военный госпиталь. Один из пострадавших получил 60 процентов ожогов тела и перелом руки, второй - 20 % ожогов тела. Медики делают все необходимые манипуляции. На место взрывов приехал губернатор Харьковской области, который пообещал, что виновные в этот раз не уйдут ответа:

АЛЕКСЕЙ КУЧЕР, председатель Харьковской областной государственной администрации

Ми зараз будемо досить серйозно реагувати на ці всі випадки, тому що весь час це відбувається. І людські жертви маємо, саме тому що не дотримуються елементарних правил безпеки. Вже розпочато кримінальне провадження, доповів військовий прокурор, що вони з’ясовують перші обставини.

Семьям военных, которые погибли, очутившись в эпицентре взрыва, облгосадминистрация предложила помощь. Следователи Государственного бюро расследований в Полтаве начали досудебное расследование ЧП в Балаклее. Уголовное дело открыто по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины – небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее существенный вред, совершенное в условиях особого периода.