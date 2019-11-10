Циклон "Бульбуль" в Бангладеш: погибли 11 человек

В результате мощного циклона "Бульбуль", который ударил по Бангладеш и восточной Индии погибли 11 человек.

Об этом сообщает агентство DPA.

"В результате бурления циклона Бульбуль течение одной ночи в прибрежных районах востока Индии и юга Бангладеш, погибли 11 человек, стихия привела к массовым эвакуации и разрушения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что циклон принес сильные дожди и порывы ветра, которые достигают скорости 120 км/час.

Также сообщается, что в крупнейшем в мире мангровом лесу в Сударбане произошли обвалы грунта.