Циничное нарушение правил дорожного движения в центре Харькова.

Уже сутки "горят" популярные и не очень харьковские паблики. Видео, которое набирает тысячи просмотров - удивительный дрифт в самом центре Харькова - на площади Конситуции.

Накануне вечером прямо на проезжей части во время оживленного движения BMW устроил дрифт. Автомобиль на высокой скорости развернуло прямо перед машинами, которые ехали навстречу. Своими действиями водитель иномарки едва не спровоцировал масштабное ДТП. Причем все происходило почти на месте страшного ДТП, которое произошло чуть более двух лет назад, когда внедорожник, за рулем которого находилась харьковчанка Елена Зайцева, столкнулся с автомобилем Геннадия Дронова и вылетел на тротуар, раздавив людей. Тогда погибли 6 человек и пятеро пострадали. Сейчас, к счастью, обошлось без пострадавших.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской обл.:

З тих кадрів, які ми бачили, ми бачимо, що було таке, скажем, нехтування з особим цинізмом і правилами дорожнього руху і правилами, мабуть, суспільної моралі. Тому надзвичайно, такий, дєрзкий вчинок. Ну, будемо зясовувати. Правову оцінку надамо.

В социальных сетях уже появились данные о личности, которая, наверное, представила себя героем фильма «Форсаж». Сокуренко подтверждает, полиция знает номера автомобиля и фамилию владельца. Однако еще предстоит доказать, кто именно находился за рулем, и не были ли номера навесными. Губернатор Харьковской области Алексей Кучер уже заявил, что берет ситуацию под личный контроль и ждет немедленную реакцию руководства полиции. Впрочем, даже если дрифтер и нарушил несколько правил дорожного движения: в частности двигался по встречной полосе, превысил скорость и создал аварийную ситуацию, речь может идти только о административном наказании для него.