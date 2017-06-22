Данные харьковских декларантов рассмотрит НАБУ

Проанализировав несколько тысяч финансовых отчетов чиновников в рамках проекта "Є-відповідальність," активисты Харьковского антикоррупционого центра выяснили, что буквально каждая десятая декларация местных чиновников, депутатов, судей и силовиков, содержит неточности или умышленно скрытые данные о доходах и расходах. Причем, говорят активисты, декларанты пытаются как утаить свою недвижимость и параллельную прибыль, так и наоборот легализовать машины, квартиры и драгоценности, приписав, их как подарки от неизвестных лиц. Причем, говорит юрист Антикоррупционного центра Владимир Рысенко, иногда доходит до абсурда - чиновники даже записывают себя бездомными, пытаясь скрыть условия проживания.

Владимир Рысенко, ГО "Харьковский антикоррупционный центр"

У очень многих чиновников в графе жилье стоит прочерк, по закону это в принципе невозможно. Так как человек подающий декларацию чиновников, он обязан указать любое жилье, потому что закон выписан таким образом, что он обязан указать любое жилье, даже если оно ему не принадлежит и он им пользуется на праве устного договора аренды. Даже если вам дали ключи, вы должны это показать. поэтому поверить, что чиновники живут на улице, невозможно в принципе.

В число таких высокопоставленных бездомных, судя по декларациям, входят начальник департамента облгосадминистрации Сергей Магдысюк, новоназначенный глава Дергачевской райадминистрации Константине Жидков и судья Сергей Лазюк. Также декларанты, говорят антикоррупционеры, нередко страдают забывчивостью - то о тысячах "налички" дома забудут, то как депутат от облсовета от фракции «Оппозиционный Блок» Александр Губин, забудут указать российский бизнес жены. А еще, говорят активисты, харьковские чиновники и их близкие оказались очень щедрыми. Им то дарят миллионные подарки, как главе Шевченковской райадминистрации Владимиру Котковскому, то они сами дают сотни тысяч гривен в долг, как директор КП "ХТС" Сергей Андреев. А то и вовсе не скрывают, что получают доход от фирм, которые фактически зарабатывают на городских тендерах, как Геннадий Кернес. Хотя самому градоначальнику такая активность общественников пришлась не по душе - завистью к успешности он ее посчитал.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Не надо заглядывать в чужие декларации, необходимо самому работать и самому достигать успеха.

Впрочем, активисты больше рассчитывают на оценку своих действий не в Харькове, а в антикоррупционных органах. Все папки с сомнительными данными они передали в НАЗКа и НАБУ.

Владимир Рысенко, ГО "Харьковский антикоррупционный центр"

Что касается НАБУ, которая должна возбуждать уголовные производства по фактам обогащения, там было уже месяц назад 15 производств, сейчас - больше. Но они не говорят, против кого они это начали, дабы не предупреждать фигурантов.

Харьковские антикоррупционеры также подали в НАБУ уже около 10 заявлений, еще столько же готовят к передаче.