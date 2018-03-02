"Дай миллион!". Шантаж и поджог аптек

02 марта 2018 г. 17:47
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Вымогатели в Харькове оказались не столь благородны, как Остап Бендер. Свою просьбу получить миллион долларов они подкрепляли поджогом аптек
  
В мае 2016 и ноябре 2017 в Харькове неизвестные трижды поджигали аптеки одной и той же сети. Причем на момент поджога в аптеках находились провизоры. К счастью никто из них от огня не пострадал. Подозреваемые в этих поджогах были арестованы.

Павел Гультай, прокурор отдела прокуратуры Харьковской области:

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані підпали були направлені на залякування власника вказаної мережі аптек з метою вимагання у нього грошових коштів у сумі один мільон доларів.

Выяснилось, что организатором поджогов оказался бывший начальник охраны этой же сети аптек. После освобождения от должности он таким образом решил отомстить и заработать. Нашел двух исполнителей, которые готовили зажигательную смесь и поджигали помещения. После задержания суд избрал организатору меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 120 тысч грнивен залога, хотя прокуратура настаивала на содержании под стражей без права внесения залога.

Павел Гультай, прокурор отдела прокуратуры Харьковской области:

Після сплати указаної застави він став переховуватися від органів досудового розслідування і на даний час оголошений у розшук. Спільники злочинця затримані у різних регіонах України - у Львівській та Херсонській областях.

Общая сумма ущерба, нанесенного пожарами, составила почти 325 тысяч гривен. Злоумышленникам инкриминируется вымогательство, сопряженное с повреждением имущества и угрозой насилием, совершенное по предварительному сговору группой лиц и умышленное повреждение чужого имущества путем поджога, совершенное группой лиц. Сейчас проверяется причастность подозреваемых к совершению других аналогичных преступлений.

 

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"Дай миллион!". Шантаж и поджог аптек - 02.03.2018

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