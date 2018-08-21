Дело мужчины, продававшего харьковчанок в Камбоджу, направили в суд

21 августа 2018 г. 16:10
39 просмотров

Прокуратура области направила в Ленинский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении сумчанина, подозреваемого в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, совершенной по предварительному сговору группой лиц. (Ч. 2 ст. 149 УК Украины).

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, 25-летнего мужчину задержали в конце мая этого года возле Южного вокзала в Харькове.

Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый, действуя по предварительному сговору с жителем Королевства Камбоджа, подыскал двух харьковчанок (30 и 34 лет). Женщин подозреваемый собирался переправить автобусом в Киев, и уже оттуда они должны были попасть в Камбоджу для занятия проституцией. Сейчас по требованию прокуратуры мужчина находится под стражей. Согласно санкции статьи ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , т. 050- 338- 91-07 ( вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв'язку)                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.