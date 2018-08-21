Дело мужчины, продававшего харьковчанок в Камбоджу, направили в суд

Прокуратура области направила в Ленинский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении сумчанина, подозреваемого в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, совершенной по предварительному сговору группой лиц. (Ч. 2 ст. 149 УК Украины).

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, 25-летнего мужчину задержали в конце мая этого года возле Южного вокзала в Харькове.

Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый, действуя по предварительному сговору с жителем Королевства Камбоджа, подыскал двух харьковчанок (30 и 34 лет). Женщин подозреваемый собирался переправить автобусом в Киев, и уже оттуда они должны были попасть в Камбоджу для занятия проституцией. Сейчас по требованию прокуратуры мужчина находится под стражей. Согласно санкции статьи ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.