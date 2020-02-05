Дело о стрельбе у областного Дома ребенка будет расследовать СБУ

Дело о стрельбе 30 января у областного Дома ребенка №2 передали от органов полиции в УСБУ в Харьковской области. Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

"Согласно постановлению прокурора подследственность изменена: дело передано от следователей ГУ Нацполиции в Харьковской области следователям УСБУ в Харьковской области", - отметил Чубенко.

По его словам, дело передано в связи с неэффективным расследованием уголовного производства. Кроме того, это сделано с целью осуществления полного, всестороннего, непредвзятого расследования.

Напомним, 30 января в 13:30 в полицию поступило сообщение, что в Харькове у областного Дома ребенка №2 по улице Ковальской услышали стрельбу и взрыв. Полиция установила, что между неизвестными произошел конфликт с использованием травматического оружия и гранаты РГД-5. Пострадавших нет. Открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины с санкцией от 3 до 7 лет лишения свободы.

Тогда же в интернете появилось видео драки между двумя группами молодых людей, стрельбы и взрыва. В сети утверждают, что в драке приняли участие представители Нацкорпуса и люди из окружения "авторитета" Манукяна. На видео якобы узнали активиста Нацкорпуса Сергея Величко. Как рассказали в офисе партии "Национальный корпус", они не имеют никакого отношения к событию, а то, что в ней участвовал активист - это его личное дело. Сам Величко позже написал в сети, что драка состоялась из-за денег: "Нашего знакомого бандиты-мошенники обманули на деньги. Приехав на встречу просто поговорить, в нас полетела граната, началась стрельба и, по итогам, бегство этих бандитов...".